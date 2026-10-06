Нам пощастило: Россі оцінив перемогу Угорщини над Україною

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі вважає, що його команді пощастило в переможному матчі проти України (2:1) у четвертому турі Ліги націй УЄФА-2026/27.

Про це фахівець сказав на пресконференції, яку транслювали на ютуб-каналі УАФ.

"Звичайно, після першого матчу ніхто не міг очікувати, що після сьогоднішньої гри у нас буде сім очок, тим паче що календар був не найсприятливішим і точно не найпростішим. Але сьогодні ми маємо визнати – я маю визнати, – що нам пощастило. Сьогодні нам пощастило, і Україна заслуговувала перемогти. У Будапешті ми заслуговували на перемогу, і тоді пощастило їм", – сказав Россі.

Тренер також зазначив, що в попередніх матчах турніру Угорщині не так щастило.

"Я маю на увазі, що в останньому матчі ми здобули три очки. У передостанньому матчі ми також здобули три очки – і це нормально. Але якби ми змогли перемогти Північну Ірландію, це можна було б вважати справедливим результатом. Те саме вдома проти України – я хочу сказати, що принаймні нічия була б справедливим результатом", – додав Россі.

Водночас головний тренер України Андреа Мальдера пояснив поразку своїх підопічних від Угорщини відсутністю досвіду.

Після чотирьох турів Угорщина посідає друге місце в групі B2, маючи сім очок. Україна з чотирма балами йде третьою.