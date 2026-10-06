У такі моменти треба мати лідера: Мальдера пояснив поразку від Угорщини у 4 турі Ліги націй

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оцінив гру команди у матчі проти Угорщини та пояснив, чого їй забракло після того, як вона зрівняла рахунок.

Його слова наводить ВЗБІРНА.

За словами наставника, українці домінували в першому таймі, але ближче до перерви знизили інтенсивність.

"Ми провели чудовий перший тайм, я не памʼятаю, щоб збірна Угорщини завдала хоч один удар у першій половині зустрічі. Звісно, ми бігли вперед і, ймовірно, ми маємо гравців, які не звикли грати так інтенсивно.

Останні 10 хвилин ми знизили швидкість, але продовжили домінувати. У другому таймі ми також володіли мʼячем та вели гру", – зазначив він.

Мальдера вважає, що в ключовий момент команді не вистачило досвіду та гравця, який міг би керувати діями партнерів.

"Нам не вистачило досвіду витримати хвилини після того, як ми зрівняли рахунок. Це не про тактику чи про техніку, в такі моменти треба мати лідера, який буде керувати цими хвилинами", – підкреслив тренер.

Як відомо, через цю поразку "синьо-жовті" опустилися на 3-тє місце у своїй групі в Лізі В.