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Захисник Челсі та вихованець Барселони доєднається до Реала після ЧС-2026 – Романо

Микола Літвінов — 14 червня 2026, 19:17
Захисник Челсі та вихованець Барселони доєднається до Реала після ЧС-2026 – Романо
Марк Кукурелья
Getty Images

Мадридський Реал досяг усної домовленості щодо переходу лівого захисника лондонського Челсі Марка Кукурельї у свою команду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, усі умови цього трансферу вже були повністю узгоджені як з боку гравця, так і з боку клубів. Очікується, що іспанський фулбек доєднається до "вершкових" після завершення чемпіонату світу 2026-го року.

Також інсайдер інформує, що ініціатором переходу 27-річного оборонця у мадридський колектив був саме новоспечений головний тренер "королівського" клубу Жозе Моурінью.

У сезоні-25/26 іспанський захисник провів на клубному рівні 50 матчів, у яких відзначився одним голом та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про інтерес до Марка з боку каталонської Барселони, але його перехід залежав від того, чи залишиться лівий захисник "блаугранас" Алехандро Бальде на наступний сезон в команді.

Зауважимо, що Марк Кукурелья є вихованцем академії Барселони, проте за першу команду йому так і не вдалося дебютувати, після чого він перейшов до Хетафе у 2020-му році.

Реал Мадрид Челсі Марк Кукурелья

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