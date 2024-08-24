Маркевич — про Карпати: Абсолютно ніяких ревностних відчуттів у мене немає

Мирон Маркевич не має ревностних відчуттів через те, що Карпати зараз тренує інший фахівець.

Про це легендарний наставник розповів у інтерв’ю UA-Football.

"Я вболіваю за Карпати з 1963 року і ніколи не пропускав жодної гри команди. А тим більше, що неодноразово її тренував. І я вкотре скажу, що дуже радий тому, що зі мною львівська команда повернулась у Прем’єр-лігу. Абсолютно ніяких ревностних відчуттів з мого боку немає. Бажаю Карпатам успіху", — сказав Маркевич.

Нагадаємо, Мирон Маркевич залишив Карпати трохи більше місяця тому. Після відходу тренер заявив, що його бачення майбутнього проєкту відрізнялося від планів президента.

Замість Маркевича Карпати очолив 37-річний Владислав Лупашко. Під його керівництвом команда набрала 4 очки в матчах з Вересом, Кривбасом і Динамо, а також впевнено пройшла Чорноморець у Кубку України.