ЮКСА розгромила Кудрівку у третьому раунді Кубку України

У четвер, 22 серпня, відбувся матч третього раунду Кубку України 2024/25, у якому зійшлися Кудрівка та ЮКСА.

Тарасівський клуб розбив суперників із Кудрівки з рахунком 4:0. Перший тайм закінчився із мінімальною перевагою "хрестоносців", здавалося, що є шанси відігратися, але з початку другої половини гри гості активно пресингували, Матеус Фого оформив дубль на 57 і 64 хвилинах, а Роман Дебелко остаточно закрив шанси Кудрівки на перемогу, забивши гол на 74 хвилині.

Кубок України

Третій етап, 22 серпня

ЮКСА — Кудрівка 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Гоуларт 29, 2:0 — Фого 57, 3:0 — Фого 64, 4:0 — Дебелко 74

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще один матч, у якому визначиться останній учасник 1/8 турніру. У поєдинку зустрінуться Металіст 1925 та Верес. Початок — о 17:00 за київським часом, також ви можете стежити за перебігом гри у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, напередодні друголіговий Пробій сенсаційно вибив представника УПЛ Інгулець із Кубку України. Зоря розбила Олімпію, сумська Вікторія перемогла Минай, а Карпати розгромили Чорноморець.