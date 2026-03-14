Карпати переграли Буковину у товариському матчі

У суботу, 14 березня, львівські Карпати обіграли лідера Першої ліги – чернівецьку Буковину у межах контрольного матчу.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

У складі "зелено-білих" дубль оформив Стеніо, ще один гол в активі Артура Шаха. У гостей м'ячем відзначився Максим Войтіховський.

Контрольний матч

14 березня

Карпати (Львів) – Буковина (Чернівці) 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Стеніо, 2:0 – 25 Шах, 3:0 – 48 Стеніо, 3:1 – 81 Войтіховський

Карпати: Мисак (Кліщук, 46), Адамюк (Балик, 59), Ерікі, Цимбалістий, Сич (Гушинець, 59), Рубчинський (Чеберинчак, 59), Шах, Стеніо (Резнік, 68), Пауло Вітор, Квасниця (Дєдов, 76), Карабін.

Буковина: Пеньков, Стасюк (Писаренко, 78), Карась (Бусько, 46), Безуглий, Морговський (Саків, 46), Вітенчук (Кольцов, 72), Груша (Тищенко, 66), Бойчук (Плакса, 66), Підлепенець (Шинкаренко, 72, Гамолов, 78), Дахновський (Петров, 82), Кожушко (Войтіховський, 66).

Попередження: Шинкаренко, 77.

Нагадаємо, напередодні Карпати здобули першу перемогу у весняній частині чемпіонату України. "Зелені леви" розгромили Полтаву з рахунком 4:0.

Цей матч також став знаковим для нападника "левів" Бубакара Фаала, який забив свій дебютний гол за нову команду.