Хіба що якийсь інопланетянин прилетить: Маркевич розніс організацію роботи в Карпатах, назвавши винних

Легенда Карпат Мирон Маркевич оцінив нинішню ситуацію у львівському клубі.

Про це він висловився в інтерв'ю ютуб-каналу BurBuzz.

Досвідчений фахівець прокоментував, зокрема, можливе звільнення головного тренера "левів" Франа Фернандеса, який провів на чолі команди лише три матчі.

"Ви ж його вмовляли, щоб він приїхав, наскільки я знаю. Людина приїхала, йому одразу продали футболістів. Гравців молодіжної збірної України. Альварес поїхав десь в Актобе. Бруніньйо вже був у Металісті 1925, жінка… Не могли раніше там зʼясувати це все… Поїхав, повернувся назад. А тих гравців, яких вони набрали. Я вже свою оцінку сказав. То є не то. Тому й такі результати. Я не знаю, хто там зможе працювати. Хіба що якийсь інопланетянин прилетить. І то знайдуть щось проти нього. Там перебувають люди, які не повинні займатися футболом взагалі. Тому і така ситуація", – сказав Маркевич.

Спеціаліст уточнив, кого саме має на увазі та підкреслив, що йому шкода фанатів Карпат, адже вони заслуговують на краще.

"Русола. Там до Русола понаїхали. Не хочу матюкатися. Авдиши, Платови, Корнієнки. Тепер розхльобують. Я вже говорив, що просто шкода тих вболівальників, які приходять, сподіваються, що от-от, але… Там того року це все ще почалося. Було ж видно, що лівих футболістів понавозили, а зараз не знають, що з ними робити. Я не розумію, чого Краснопіра продали, Федора. Мені це не зрозуміло. Все ж таки це гравці молодіжної збірної України. А до того ще й Мельниченка. Таке враження, що Карпати – це фарм-клуб Полісся", – підсумував Маркевич.

Зазначимо, що Карпати після 19 турів УПЛ мають 20 очок в активі. Вони посідають 11 місце в турнірній таблиці.

Свій наступний поєдинок "леви" проведуть 13 березня проти Полтави. Стартовий свисток пролунає о 13:00.