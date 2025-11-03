Маркевич: Динамо не повинне падати духом
Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився думкою щодо матчу 11 туру УПЛ Шахтар Динамо (2 листопада).
Слова фахівця наводить Sport.ua.
"В цілому, гра мені сподобалася. Від обох команд я побачив повну самовіддачу. Так, були помилки і не так багато гольових моментів, але на полі була помітна зарядженість суперників на позитивний результат. Дербі вдалося на 100 відсотків. Я припускав, що два очних поєдинки в плані перемог Шахтар і Динамо розділять навпіл. Так воно і вийшло.
Думаю, Динамо виграло більше в стратегічному плані від цього обміну перемогами. Адже з Кубка Шахтар вилетів, а в чемпіонаті вся боротьба попереду. Зіграно тільки 11 турів. А з огляду на непередбачуваність нинішнього турніру, все ще може змінитися. Морально кияни не повинні падати духом. Тим більше що в другому таймі підопічні Олександра Шовковського знову виглядали краще, але і "гірники" врахували минулі помилки", – заявив Маркевич.
Нагадаємо, в 11 турі Шахтар обіграв Динамо 3:1. Перед цим, 29 жовтня, кияни перемоги "гірників" 2:1 у матчі 1/8 фіналу Кубку України.