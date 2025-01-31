Провальний дебют: Бущан пропустив три голи у першому матчі за Аль-Шабаб

Голкіпер збірної України Георгій Бущан зіграв свій дебютний матч за Аль-Шабаб.

У матчі 18 туру чемпіонату Саудівської Аравії його клуб поступився Аль-Іттіфаку з рахунком 1:3.

Чемпіонат Саудівської Аравії

18 тур, 31 січня

Аль-Іттіфак – Аль-Шабаб 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 35 Вейналдум, 1:1 – 40 Хамдалла, 2:1 – 43 Джедісон, 3:1 – 90+11 Вейналдум

Аналітичний портал SofaScore оцінив гру воротаря у 7,0 бала. На його рахунку 4 сейви, 29 дотиків до м'яча, 100% точних пасів (21 з 21) та 2 довгі передачі.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу.

30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.