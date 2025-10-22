Маркевич назвав причину невдач Динамо

Український тренер Мирон Маркевич вважає, що проблема невдалих результатів Динамо в останніх матчах пов’язана з внутрішніми проблемами в команді.

Цитує наставника МЕТА.

"Я не знаю, що відбувається з командою, яка в першому таймі грає, а в другому – пропускає. Звичайно, справа тренерів, але особливо футболістів, розібратися в цій ситуації. Дійсно, ця невдала смуга у киян затягнулася.

З боку виглядає, що команда дружня, але все одно, щось, на мій погляд, не так в середині колективу. Мені здається, потрібно дати повну довіру наставнику, оскільки він відповідає за результат.

Якщо хтось підливає масла у вогонь або не тягне, то такого гравця потрібно прибирати з першої команди, оскільки, якщо криза затягнеться, то буде ще гірше. Але знову ж таки, це тільки мої припущення. Минулого року в чемпіонаті все ж було нормально, Динамо ставало чемпіоном, а зараз щось порушилося", – сказав Маркевич.