Маркевич дав пораду Луніну щодо важливого вибору в кар'єрі

Досвідчений тренер Мирон Маркевич дав пораду воротарю збірної України Андрію Луніну після матчу Бенфіка – Реал, який знову опинився на лаві запасних і майже не отримує ігрової практики в сезоні-2025/2026.

Його слова цитує Sport.ua.

Він коротко прокоментував гру, в якій "вершкові" перемогли 1:0, та заявив, що 27-річному голкіперу варто все ж таки змінити клубну прописку.

"Дива не сталося. Перевага гостей у всіх компонентах відчувалася. Я не можу сказати, що Бенфіка була приречена, але головне, що у складі "вершкових", на відміну від лісабонської команди, були виконавці, які самі могли вирішити долю протистояння. Лунін? Він програв конкуренцію Тібо Куртуа, який знову був на висоті. Луніну, як і Забарному, влітку слід змінити клубну прописку. Інакше про ігрову практику можна буде лише мріяти", – вважає Маркевич.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Андрій провів лише три матчі у складі Реала. В них він пропустив вісім м'ячів.

Раніше з'являлась інформація, що українець уже прийняв рішення щодо свого майбутнього. Він начебто збирається залишити мадридську команду під час літнього трансферного вікна.