Лунін ухвалив рішення покинути Реал по завершенні сезону – ЗМІ

Український голкіпер Реала Андрій Лунін ухвалив рішення змінити клубну прописку після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією видання, він вже повідомив керівництво "вершкових" про намір змінити команду.

26-річний українець незадоволений обмеженим ігровим часом і не бачить перспектив стати основним голкіпером, незважаючи на прихід нового головного тренера Альваро Арбелоа.

Нагадаємо, останній раз Лунін захищав ворота Реала у кубковому матчі проти аутсайдера Сегунди. У цьому поєдинку український голкіпер пропустив три голи, а мадридці сенсаційно вилетіли із турніру вже на стадії 1/8 фіналу (2:3)

У поточному сезоні-2025/26 Андрій провів за "вершкових" лише три матчі, у яких пропустив 8 голів.