Карпати можуть продати бразильського легіонера в Італію – ЗМІ

Бразильський вінгер Карпат Стеніо влітку може стати гравцем італійської Модени.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, представник Серії В давно цікавиться 23-річним бразильцем. Наразі між сторонами тривають активні перемовини щодо переходу гравця Карпат.

Під час футбольної кар'єри Стеніо вже виступав на Апеннінах. У сезоні 2021/22 бразилець грав у молодіжній першості Італії за Торіно Пімавера. Вінгер забив 7 голів та віддав 7 результативних передач у 29 матчах.

Нагадаємо, що взимку Стеніо повернувся до львівських Карпат з оренди в бразильському клубі Америка. Проте вінгер не зміг завоювати стабільне місце в основі команди Франа Фернандеса. У поточному сезоні бразилець зіграв за "левів" лише 5 матчів, переважно виходячи на заміну.

Портал Transfermarkt оцінює Стеніо у 800 тисяч євро. Свого часу він викликався до юнацької та молодіжної збірних Бразилії.

Нагадаємо, у 27-му турі УПЛ Карпати зазнали поразки від Кривбаса (0:1). Свій наступний матч "зелено-білі" проведуть 12 травня проти Металіста 1925.