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Маркевич назвав умову повернення Мудрика в збірну України

Олександр Булава — 5 серпня 2026, 19:18
Маркевич назвав умову повернення Мудрика в збірну України
Михайло Мудрик
Челсі

Український тренер Мирон Маркевич позитивно оцінив шанси вінгера Михайла Мудрика грати за збірну України.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець підкреслив, що подальший успіх гравця в національній команді перебуває повністю в його власних руках.

"Все буде залежати виключно від нього. Подивимось, як він буде прогресувати, адже Мудрик дійсно багато пропустив. Зараз основне – набрати форму.

Повернутися до національної збірної цілком реально – у нас є там проблеми. Дай Боже, щоб він повернувся. Не думаю, що він завадить "синьо-жовтим", – підсумував Маркевич.

Напередодні лондонський Челсі провів товариський матч проти Ювентуса, в якому вперше з осені 2024 року взяв участь Михайло Мудрик.

Це був перший за 615 днів матч українця у складі "аристократів", а також його повернення на поле після того, як наприкінці липня з нього зняли дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Мирон Маркевич Михайло Мудрик

Мирон Маркевич

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