Маркевич назвав умову повернення Мудрика в збірну України
Український тренер Мирон Маркевич позитивно оцінив шанси вінгера Михайла Мудрика грати за збірну України.
Його слова передає Sport.ua.
Фахівець підкреслив, що подальший успіх гравця в національній команді перебуває повністю в його власних руках.
"Все буде залежати виключно від нього. Подивимось, як він буде прогресувати, адже Мудрик дійсно багато пропустив. Зараз основне – набрати форму.
Повернутися до національної збірної цілком реально – у нас є там проблеми. Дай Боже, щоб він повернувся. Не думаю, що він завадить "синьо-жовтим", – підсумував Маркевич.
Напередодні лондонський Челсі провів товариський матч проти Ювентуса, в якому вперше з осені 2024 року взяв участь Михайло Мудрик.
Це був перший за 615 днів матч українця у складі "аристократів", а також його повернення на поле після того, як наприкінці липня з нього зняли дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.