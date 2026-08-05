Маркевич назвав умову повернення Мудрика в збірну України

Український тренер Мирон Маркевич позитивно оцінив шанси вінгера Михайла Мудрика грати за збірну України.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець підкреслив, що подальший успіх гравця в національній команді перебуває повністю в його власних руках.

"Все буде залежати виключно від нього. Подивимось, як він буде прогресувати, адже Мудрик дійсно багато пропустив. Зараз основне – набрати форму.

Повернутися до національної збірної цілком реально – у нас є там проблеми. Дай Боже, щоб він повернувся. Не думаю, що він завадить "синьо-жовтим", – підсумував Маркевич.