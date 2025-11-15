Українська правда
Маркевич дав пораду Реброву перед матчем з Ісландією

Олександр Булава — 15 листопада 2025, 13:45
Екстренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що підопічні Сергія Реброва повинні з перших хвилин включити пресинг у грі з Ісландією.

Цитує фахівця Meta.ua.

"Наш стартовий склад зміниться напевно відсотків на 80. Потрібно вийти і перемогти. Зіграти свою найкращу гру за рік.

Як це зробити? Як французи проти нас: пресинг, не давати спокійно дихати супернику на його половині поля. І важливо підготувати себе психологічно. Так, гра буде непростою, оскільки у суперника достатньо кваліфікованих виконавців, але у них і чимало проблем в обороні, це я можу сказати навіть по матчу з Азербайджаном. Тим більше, що не так давно ми забили Ісландії п'ять м'ячів", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що через поразку від Франції Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Мирон Маркевич

Збірна України з футболу

