Фаал – про роботу Фернандеса у Карпатах: Уся команда рухається в одному напрямі

Нападник львівських Карпат Бабукар Фаал поділився думкою щодо роботи під керівництвом іспанського наставника Франа Фернандеса, який був на межі звільнення.

Його цитує Tribuna.

Гамбійський форвард "левів" розповів, що команда розуміє усі вимоги 46-річного спеціаліста, якого описав трьома словами – тактичний, цінний, важливий.

"Ми розуміємо, чого прагне тренер, і намагаємось втілювати це в кожній грі. Важливо, що уся команда рухається в одному напрямі. Це впливає на результат і на єдність колективу", – сказав Бабукар.

Нагадаємо, що Фернандес очолив "зелено-білих" у січні 2026-го, коли замінив біля керма команди звільненого Владислава Лупашка. Дебют Франа на чолі львівського клубу був настільки невдалим, що були розмови про його дострокове звільнення.

Однак "левам" вдалося реабілітуватися та в останніх трьох турах УПЛ набрати максимум очок – 9. При цьому команда забила 9 голів, не пропустивши жодного м'яча. У крайньому турі української першості підопічні Фернандеса сенсаційно обіграли на виїзді київське Динамо 1:0 якраз завдяки результативному удару Фаала.

Відзначимо, що Бубакар бореться за звання найкращого бомбардира УПЛ. На його рахунку вже 9 голів у 22-х іграх. Лідером перегонів є нападник Динамо Матвій Пономаренко, у якого також 9 м'ячів, але за меншу кількість зіграних матчів – в 11 поєдинках.

У наступному турі Карпати, які посідають 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ (29 балів), приймуть Олександрію. Поєдинок розпочнеться у суботу, 11 квітня, о 13:00.