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Найкращий гравець чемпіонату: Маркевич – про лідера Динамо

Олександр Булава — 27 травня 2025, 00:40
Найкращий гравець чемпіонату: Маркевич – про лідера Динамо
ФК Динамо

Колишній тренер Карпат, Дніпра та Металіста Мирон Маркевич вважає, що лідер Динамо Андрій Ярмоленко є найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги.

Цитує тренера Sport.ua.

"Андрій Ярмоленко – найкращий, на цей час, гравець нашого чемпіонату. Тут все логічно, що керівництво клубу продовжило з цим класним півзахисником контракт, незважаючи на його вік. Думаю, він ще позапалює.

А у молодих динамівських футболістів буде чудова можливість і далі вчиться у цього майстра", – розповів Маркевич.

Нагадаємо, у суботу, 24 травня, Динамо у заключному турі УПЛ зіграло внічию 1:1 з Колосом, зумівши завершити чемпіонат без поразок.

Ярмоленко минулого тижня продовжив контракт із киянами ще на один рік.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко Мирон Маркевич

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