Найкращий гравець чемпіонату: Маркевич – про лідера Динамо
ФК Динамо
Колишній тренер Карпат, Дніпра та Металіста Мирон Маркевич вважає, що лідер Динамо Андрій Ярмоленко є найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги.
Цитує тренера Sport.ua.
"Андрій Ярмоленко – найкращий, на цей час, гравець нашого чемпіонату. Тут все логічно, що керівництво клубу продовжило з цим класним півзахисником контракт, незважаючи на його вік. Думаю, він ще позапалює.
А у молодих динамівських футболістів буде чудова можливість і далі вчиться у цього майстра", – розповів Маркевич.
Нагадаємо, у суботу, 24 травня, Динамо у заключному турі УПЛ зіграло внічию 1:1 з Колосом, зумівши завершити чемпіонат без поразок.
Ярмоленко минулого тижня продовжив контракт із киянами ще на один рік.