Найкращий гравець чемпіонату: Маркевич – про лідера Динамо

Колишній тренер Карпат, Дніпра та Металіста Мирон Маркевич вважає, що лідер Динамо Андрій Ярмоленко є найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги.

Цитує тренера Sport.ua.

"Андрій Ярмоленко – найкращий, на цей час, гравець нашого чемпіонату. Тут все логічно, що керівництво клубу продовжило з цим класним півзахисником контракт, незважаючи на його вік. Думаю, він ще позапалює.

А у молодих динамівських футболістів буде чудова можливість і далі вчиться у цього майстра", – розповів Маркевич.