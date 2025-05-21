Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо оголосило про продовження контракту з Ярмоленком

Олег Дідух — 21 травня 2025, 14:56
Динамо оголосило про продовження контракту з Ярмоленком
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко продовжив контракт із Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Попередній контракт Ярмоленка з Динамо діяв до кінця червня поточного року. Нова угода розрахована ще на сезон – до літа 2026 року.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у Динамо в 17-річному віці, у 2008 році дебютував за першу команду киян. Захищав кольори столичного клубу до 2017 року.

В 2023 році Ярмоленко повернувся в Динамо, підписавши контракт на два роки. Планувалося, що після завершення терміну дії тієї угоди Андрій завершить кар’єру та обійме керівну посаду в клубі. Проте 35-річний ветеран вирішив залишитися в спорті щонайменше ще на рік.

У поточному сезоні Ярмоленко допоміг Динамо стати чемпіоном України. Для нього цей чемпіонський титул став четвертим у кар’єрі в АПЛ. На рахунку вінгера 12 голів і 1 асист у 32 матчах у всіх турнірах.

На даний момент на рахунку Ярмоленка 114 голів у чемпіонатах України за кар’єру, він усього на 10 голів відстає від рекордсмена, Максима Шацьких. Імовірно, побиття бомбардирського рекорду УПЛ стане одним із завдань вінгера на наступний сезон.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Сам не хотів приїжджати: Леоненко припустив, чому Ярмоленка не викликали у збірну України
У складі лише один чемпіон: УПЛ оголосила символічну збірну 29 туру
Поєдинок, що вирішив долю обох клубів: яким було протистояння Динамо та Чорноморця
Найважче чемпіонство, – Ярмоленко оцінив перемогу Динамо в чемпіонаті України
Ярмоленко – найкращий бомбардир Динамо в історії чемпіонатів України

Останні новини