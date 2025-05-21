Динамо оголосило про продовження контракту з Ярмоленком

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко продовжив контракт із Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Попередній контракт Ярмоленка з Динамо діяв до кінця червня поточного року. Нова угода розрахована ще на сезон – до літа 2026 року.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у Динамо в 17-річному віці, у 2008 році дебютував за першу команду киян. Захищав кольори столичного клубу до 2017 року.

В 2023 році Ярмоленко повернувся в Динамо, підписавши контракт на два роки. Планувалося, що після завершення терміну дії тієї угоди Андрій завершить кар’єру та обійме керівну посаду в клубі. Проте 35-річний ветеран вирішив залишитися в спорті щонайменше ще на рік.

У поточному сезоні Ярмоленко допоміг Динамо стати чемпіоном України. Для нього цей чемпіонський титул став четвертим у кар’єрі в АПЛ. На рахунку вінгера 12 голів і 1 асист у 32 матчах у всіх турнірах.

На даний момент на рахунку Ярмоленка 114 голів у чемпіонатах України за кар’єру, він усього на 10 голів відстає від рекордсмена, Максима Шацьких. Імовірно, побиття бомбардирського рекорду УПЛ стане одним із завдань вінгера на наступний сезон.