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Остання гра в сезоні УПЛ: огляд матчу Динамо – Колос

Микола Дендак — 24 травня 2025, 21:16
Остання гра в сезоні УПЛ: огляд матчу Динамо – Колос
УПЛ

Сьогодні, 24 травня, відбувся матч останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо розписало мирову з ковалівським Колосом.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Огляд матчу

Футбол – УПЛ-2024/25
30 тур, 24 травня

Динамо – Колос 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Піхальонок (31), 1:1 – Безрук (47)

Динамо: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин (Ярмоленко, 75), Ванат, Рубчинський (Буяльський, 75), Караваєв, Дячук, Біловар, Брагару (Кабаєв, 68), Піханьонок (Шапаренко, 70).

Колос: Горох, Цуріков, Бурда, Козік, Владою (Поправка, 74), Демченко (Еліаш, 46), Ррапай (Оріховський, 83), Гагно, Велетень, Ковталюк (Сидоров, 46), Гусол (Кузик, 83).

Попередження: Піхальонок (45) – Оріховський (90)

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Зазначимо, що за кілька хвилин до кінця цього поєдинку принциповий суперник киян донецький Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича.

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