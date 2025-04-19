Маркевич порадив Зінченку змінити клуб

Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що українському захиснику Арсенала Олександру Зінченку варто перейти в дортмундську Боруссію, яка нібито проявляє до нього інтерес.

Цитує тренера "Український футбол".

"Йому треба йти з Арсенала, якщо до нього не має довіри. Чого там сидіти? Це моя думка, а вирішувати тільки Зінченку. Він ще молодий і йому треба грати, тим більше він сильний футболіст.

Боруссія Дортмунд? Якщо це правда, то треба туди переходити. Боруссія – сильна команда. Зінченку потрібна ігрова практика, це і для збірної буде добре", – розповів Маркевич.