Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Маркевич порадив Зінченку змінити клуб

Олександр Булава — 19 квітня 2025, 23:00
Маркевич порадив Зінченку змінити клуб
Олександр Зінченко
Getty Images

Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що українському захиснику Арсенала Олександру Зінченку варто перейти в дортмундську Боруссію, яка нібито проявляє до нього інтерес.

Цитує тренера "Український футбол".

"Йому треба йти з Арсенала, якщо до нього не має довіри. Чого там сидіти? Це моя думка, а вирішувати тільки Зінченку. Він ще молодий і йому треба грати, тим більше він сильний футболіст.

Боруссія Дортмунд? Якщо це правда, то треба туди переходити. Боруссія – сильна команда. Зінченку потрібна ігрова практика, це і для збірної буде добре", – розповів Маркевич.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий відпустити кількох гравців, щоб звільнити місце для нових підписань. Окрім Зінченка, команду можуть покинути Нуну Тавареш та Самбі Локонга, які виступають за "канонірів" на правах оренди з Лаціо та Севільї відповідно.

Боруссія Дортмунд Олександр Зінченко Арсенал Лондон Мирон Маркевич

Олександр Зінченко

Український євровікенд: троє в АПЛ одночасно, Циганков ризикує вилетіти
Новий тренер команди Зінченка розповів, хто буде капітаном
Зінченко на заміні Арсенала в матчі проти Реала, Лунін поза заявкою
Арсенал може використати Зінченка в угоді щодо підписання талановитого вінгера Боруссії
Зінченко розповів, чому його команда вирішила змінити тренера

Останні новини