Маркевич порадив Зінченку змінити клуб
Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що українському захиснику Арсенала Олександру Зінченку варто перейти в дортмундську Боруссію, яка нібито проявляє до нього інтерес.
Цитує тренера "Український футбол".
"Йому треба йти з Арсенала, якщо до нього не має довіри. Чого там сидіти? Це моя думка, а вирішувати тільки Зінченку. Він ще молодий і йому треба грати, тим більше він сильний футболіст.
Боруссія Дортмунд? Якщо це правда, то треба туди переходити. Боруссія – сильна команда. Зінченку потрібна ігрова практика, це і для збірної буде добре", – розповів Маркевич.
Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий відпустити кількох гравців, щоб звільнити місце для нових підписань. Окрім Зінченка, команду можуть покинути Нуну Тавареш та Самбі Локонга, які виступають за "канонірів" на правах оренди з Лаціо та Севільї відповідно.