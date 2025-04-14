Зінченко влітку може змінити АПЛ на Бундеслігу: який клуб цікавиться українцем

Півзахисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко влітку може перейти в дортмундську Боруссію.

Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, німецький клуб продовжує стежити за 28-річним гравцем "канонірів".

Зазначається, що Арсенал був готовий продати Зінченка взимку, проте не отримав гідної пропозиції. Втім, плани лондонської команди змінилися.

Зокрема, керівництво клубу готове відпустити кількох гравців, щоб звільнити місце для нових підписань. Окрім Зінченка, команду можуть покинути Нуну Тавареш та Самбі Локонга, які виступають за "канонірів" на правах оренди з Лаціо та Севільї відповідно.

Нагадаємо, 12 квітня Арсенал Зінченка зіграв унічию з Брентфордом Єгора Ярмолюка в межах 32 туру Англійської Прем'єр-ліги. Обидва отримали посередню оцінку за цей поєдинок.