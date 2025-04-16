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Арсенал може використати Зінченка в угоді щодо підписання талановитого вінгера Боруссії

Олексій Мурзак — 16 квітня 2025, 18:58
Арсенал може використати Зінченка в угоді щодо підписання талановитого вінгера Боруссії
Олександр Зінченко
Getty Images

Арсенал планує придбати вінгера дортмундської Боруссії Джеймі Гіттенса, і в цьому питанні "канонірам" може допомогти український півзахисник Олександр Зінченко, який може бути включений в угоду.

Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією видання, враховуючи інтерес німецької команди до Зінченка, не виключено, що сторони спробують домовитися про обмін футболістами з доплатою з боку Арсенала. Зазначається, що трансферна вартість Гіттенса оцінюється у 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий відпустити кількох гравців, щоб звільнити місце для нових підписань. Окрім Зінченка, команду можуть покинути Нуну Тавареш та Самбі Локонга, які виступають за "канонірів" на правах оренди з Лаціо та Севільї відповідно.

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