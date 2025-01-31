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Баєр оголосив про перехід Ермосо

Олександр Булава — 31 січня 2025, 18:17
Баєр оголосив про перехід Ермосо

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо став гравцем Баєра.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/2025. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Гравець буде виступати під 5-м номером.

Ермосо минулого літа залишив Атлетико на правах вільного агента. До Роми оборонець приєднався у вересні та зіграв у 13 матчах (622 хвилини), у яких відзначився одним голом та одним вилученням.

Нагадаємо, Баєр за підсумками основного етапу Ліги чемпіонів кваліфікувався до 1/8 фіналу турніру. 

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