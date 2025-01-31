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Одноклубник Довбика продовжить кар'єру в Баєрі

Станіслав Лисак — 31 січня 2025, 09:15
Футболіст Маріо Ермосо
Маріо Ермосо
Instagram Маріо Ермосо

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо продовжить кар'єру в складі чинного чемпіона Німеччини, Баєра.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний іспанець приєднається до леверкузенського клубу на правах оренди до кінця сезону-2024/2025.

Маріо Ермосо минулого літа він залишив Атлетико на правах вільного агента і протягом тривалого проміжку часу не міг знайти собі нову команду.

Центрбек не зумів закріпитися в складі "вовків", зігравши у 13 матчах (622 хвилини), у яких відзначився одним голом та одним вилученням.

Напередодні Рома перемогла Айнтрахт та кваліфікувалася до попереднього раунду плейоф Ліги Європи. Підопічні Клаудіо Раньєрі фінішували 15 у підсумковій таблиці ЛЄ.

Рома Баєр Леверкузен Маріо Ермосо

Рома

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