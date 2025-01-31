Одноклубник Довбика продовжить кар'єру в Баєрі

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо продовжить кар'єру в складі чинного чемпіона Німеччини, Баєра.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний іспанець приєднається до леверкузенського клубу на правах оренди до кінця сезону-2024/2025.

Маріо Ермосо минулого літа він залишив Атлетико на правах вільного агента і протягом тривалого проміжку часу не міг знайти собі нову команду.

🔴⚫️✍🏻 Mario Hermoso has signed in as new Bayer Leverkusen player on loan from AS Roma.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/UGSJk6m6c9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025

Центрбек не зумів закріпитися в складі "вовків", зігравши у 13 матчах (622 хвилини), у яких відзначився одним голом та одним вилученням.

Напередодні Рома перемогла Айнтрахт та кваліфікувалася до попереднього раунду плейоф Ліги Європи. Підопічні Клаудіо Раньєрі фінішували 15 у підсумковій таблиці ЛЄ.