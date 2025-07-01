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Валенсія хоче орендувати захисника Роми

Олег Дідух — 1 липня 2025, 16:49
Валенсія хоче орендувати захисника Роми
Маріо Ермосо
ФК Баєр

Валенсія проявляє інтерес до центрального захисника Роми Маріо Ермосо.

Про це повідомляє журналіст Footmercato Санті Ауна.

За його інформацією, Валенсія хоче орендувати 30-річного іспанця на один рік з опцією викупу. Наразі невідомо, чи буде опція викупу обов’язковою.

Ермосо належить Ромі з літа 2024 року, до цього виступав у чемпіонаті Іспанії за Вальядолід, Еспаньол і Атлетико Мадрид. Другу половину поточного сезону вихованець академії Реала провів у оренді в Баєрі.

Імовірно, Валенсія розглядає Ермосо як потенційну заміну своєму захиснику Крістіану Москері, за яким полює Арсенал і ще декілька іменитих європейських клубів.

Контракт Ермосо з Ромою діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 7 мільйонів євро.

Валенсія Рома Маріо Ермосо

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