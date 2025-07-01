Валенсія хоче орендувати захисника Роми

Валенсія проявляє інтерес до центрального захисника Роми Маріо Ермосо.

Про це повідомляє журналіст Footmercato Санті Ауна.

За його інформацією, Валенсія хоче орендувати 30-річного іспанця на один рік з опцією викупу. Наразі невідомо, чи буде опція викупу обов’язковою.

Ермосо належить Ромі з літа 2024 року, до цього виступав у чемпіонаті Іспанії за Вальядолід, Еспаньол і Атлетико Мадрид. Другу половину поточного сезону вихованець академії Реала провів у оренді в Баєрі.

Імовірно, Валенсія розглядає Ермосо як потенційну заміну своєму захиснику Крістіану Москері, за яким полює Арсенал і ще декілька іменитих європейських клубів.

Контракт Ермосо з Ромою діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 7 мільйонів євро.