Баєр до кінця сезону втратив захисника
Маріо Ермосо
ФК Баєр
Центральний захисник Баєра Маріо Ермосо вибув до кінця сезону через травму плеча.
Про це повідомляє пресслужба леверкузенського клубу.
Ермосо отримав травму плеча 11 березня в матчі Ліги чемпіонів проти Баварії. Після детального обстеження лікарі дійшли до висновку, що гравцеві необхідна операція, яка була проведена у вівторок, 18 березня в Мадриді. Очікувані терміни відновлення роблять неможливим повернення 29-річного іспанця в гру в поточному сезоні.
Нагадаємо, Ермосо перейшов у Баєр лише у січні поточного року з Роми на правах оренди. Після цього захисник взяв участь у 7 матчах за німецький клуб у всіх турнірах.
Контракт гравця з Ромою діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 10 мільйонів євро.