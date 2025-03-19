Баєр до кінця сезону втратив захисника

Центральний захисник Баєра Маріо Ермосо вибув до кінця сезону через травму плеча.

Про це повідомляє пресслужба леверкузенського клубу.

Ермосо отримав травму плеча 11 березня в матчі Ліги чемпіонів проти Баварії. Після детального обстеження лікарі дійшли до висновку, що гравцеві необхідна операція, яка була проведена у вівторок, 18 березня в Мадриді. Очікувані терміни відновлення роблять неможливим повернення 29-річного іспанця в гру в поточному сезоні.

Нагадаємо, Ермосо перейшов у Баєр лише у січні поточного року з Роми на правах оренди. Після цього захисник взяв участь у 7 матчах за німецький клуб у всіх турнірах.

Контракт гравця з Ромою діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 10 мільйонів євро.