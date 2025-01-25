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Баєр полює на одноклубника Довбика, який перестав потрапляти до стартового складу Роми

Олексій Погорелов — 25 січня 2025, 15:50
Баєр полює на одноклубника Довбика, який перестав потрапляти до стартового складу Роми
Маріо Ермосо
Instagram Маріо Ермосо

Центрбек Роми Маріо Ермосо став одним з кандидатів на підсилення оборони Баєра.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби ведуть переговори про трансфер 29-річного іспанця, який останнім часом не має ігрової практики у Римі.

Леверкузенський клуб високо оцінює ігрові характеристики та досвід захисника. Німці також хочуть придбати Мікаіла Фає з Ренна, проте вони розглядають 20-річного сенегальця як інвестицію на майбутнє.

Сам Ермосо може погодитися на цей перехід, бо він так і не став гравцем основного складу "джаллороссі". Минулого літа він залишив Атлетико на правах вільного агента і протягом тривалого періоду часу не міг знайти собі нову команду.

У цьому сезоні Маріо Ермосо взяв участь у 13 матчах (622 хвилини), у яких відзначився одним голом та одним вилученням.

Нагадаємо, що вчора клуб Артема Довбика оголосив про трансфер голкіпера Аталанти, який до цього грав в одній команді з Русланом Малиновським.

Але до цього Рома сенсаційно програла АЗ у матчі Ліги Європи, а сам український форвард відіграв лише один тайм.

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