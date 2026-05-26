Рома продовжила контракт з Ермосо

Італійська Рома оголосила про продовження співпраці з захисником Маріо Ермосо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Керівництво римського клубу скористалося опцією пролонгації чинної угоди з іспанським футболістом. Новий контракт захисника з "джаллороссі" розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні Ермосо зіграв 35 матчів, в яких забив 4 гола та віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 7 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Рома також повідомила про викуп контракту футболіста англійської Астон Вілли Доніелла Малена.