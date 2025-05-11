Туран прокоментував інтерес Шахтаря

Головний тренер Еюпспора Арда Туран висловився про інтерес донецького Шахтаря до себе, про який повідомляють ЗМІ.

Коментар турецького фахівця наводить beIN Sports.

"Як і ви, я бачу та читаю все у пресі. Прямо зараз я треную Еюпспор та намагаюсь підготувати план дій команди на наступний сезон.

Коли цей сезон буде завершено, то ми сядемо разом і все обговоримо. У нас дуже хороша сімейна структура клубу, ми довіряємо одне одному. Я щасливий в Еюпспорі, але подивимось, що відбудеться влітку", – розповів Туран.

Зазначимо, що ексфутболіст Барселони очолює Еюпспор з квітня 2023 року і наразі клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 33 турів – 50 очок та відставання від третього місця на сім залікових балів.

Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. Як гравець Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Напередодні Шахтар у меншості зіграв внічию із Зорею та продовжує посідати третє місце у чемпіонаті України.