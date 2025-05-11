Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Туран прокоментував інтерес Шахтаря

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 10:47
Туран прокоментував інтерес Шахтаря
Арда Туран
ФК Еюпспор

Головний тренер Еюпспора Арда Туран висловився про інтерес донецького Шахтаря до себе, про який повідомляють ЗМІ.

Коментар турецького фахівця наводить beIN Sports.

"Як і ви, я бачу та читаю все у пресі. Прямо зараз я треную Еюпспор та намагаюсь підготувати план дій команди на наступний сезон.

Коли цей сезон буде завершено, то ми сядемо разом і все обговоримо. У нас дуже хороша сімейна структура клубу, ми довіряємо одне одному. Я щасливий в Еюпспорі, але подивимось, що відбудеться влітку", – розповів Туран.

Зазначимо, що ексфутболіст Барселони очолює Еюпспор з квітня 2023 року і наразі клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 33 турів – 50 очок та відставання від третього місця на сім залікових балів.

Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. Як гравець Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Напередодні Шахтар у меншості зіграв внічию із Зорею та продовжує посідати третє місце у чемпіонаті України.

Туран Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Еюпспор

Еюпспор

Президент Еюпспора підтвердив ЗМІ початок переговорів з Шахтарем
Срна прибув на переговори щодо наступного тренера Шахтаря
У Шахтарі спростували інформацію про перемовини з Тураном
На зміну Пушичу: Шахтар розпочав перемовини із тренером Степаненка
Зінченко проти Іпсвіча, важливі матчі для Степаненка та Коваленка: розклад матчів українців

Останні новини