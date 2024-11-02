Ми зарекомендували себе чудово: Пушич – про перемогу над Чорноморцем у 12 турі УПЛ

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу над Чорноморцем у 12-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його підопічні повинні були більше реалізовувати своїх нагод.

Про це тренер "гірників" сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Ми зіграли чудову гру, повністю домінували. Звичайно, я усвідомлюю, що не завжди можливо реалізувати всі шанси, які створюєш. Але в певні моменти матчу ми повинні були більше своїх нагод реалізовувати. Рахунок у 1-му таймі був не дуже переконливим, однак якщо поглянути саме на малюнок гри і те, як ми себе проявили – я вважаю, що ми зарекомендували себе чудово.

І, звичайно, найважливіше те, що сьогодні ми здобули 3 очки. Ми продемонстрували чудове ставлення, чудовий футбол, і я дійсно радий за те, як ми виступили сьогодні", – сказав наставник Шахтаря.

Пушич додав, що дійсно бачив бажання гравців здобути перемогу.

"Я дійсно бачив ще бажання сьогодні також у тих гравців, які зазвичай не є основними. Безумовно, я впевнений, що така ширина складу і те ставлення, яке продемонстрували гравці, які були сьогодні на полі, дозволяє нам з впевненістю дивитися на матчі ЛЧ та УПЛ, які нас очікують.

Я дійсно був задоволений тим, як мої гравці підійшли – як з точки зору ментальної підготовки, так і з точки зору інтеграції тактичних напрацювань. Тому я впевнений, що ми використаємо всі ці здобутки в матчі з Янг Бойз", – підкреслив спецаліст.

Шахтар у наступному турі зустрінеться із Зорею, їхній матч відбудеться 10 листопада. Чорноморець 8 листопада прийме Ворсклу.

Напередодні львівські Карпати розгромили столичний Лівий берег з дублем Олега Очеретька.