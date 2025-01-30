Ми втрачаємо чудового професіонала: Пушич – про відхід Степаненка

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич підтвердив відхід капітана Тараса Степаненка з клубу.

Слова фахівця цитує пресслужба команди.

"Зараз у роздягальні я виступив з прощальною промовою для Степаненка. Який він неймовірний професіонал, неймовірний спортсмен, неймовірне досягнення – 14 років з клубом, і останній, хто грав на "Донбас Арені".

Усе хороше колись закінчується. Частина мене дуже засмучена, бо ми втрачаємо чудового професіонала, чудову людину, а інша частина рада за нього, тому що таким було його бажання – завершити кар’єру за кордоном під час нової подорожі, і він це заслужив. Що сказати, легенда.Цифри про все говорять.

Я також маю зазначити, що йому не завжди було легко, тому що, коли твоя кар’єра завершується, ти все ще борешся, стараєшся і врешті вирішуєш піти, що, на мою думку, є дуже правильним рішенням для нього.

Повторюся, він це заслужив. Уся повага цьому хлопцю. Те, що він зробив, коли виступав 14 років за цей клуб та був завжди готовим грати й допомагати молодим гравцям.

Ми точно за ним сумуватимемо, але я радий за нього: він зробив цей крок, бо він цього справді хотів і заслуговував. Це те, що я можу сказати про Тараса Степаненка.

Останній гравець, який грав на "Донбас Арені"? Так, це початок нової ери. Усьому приходить кінець, але це відкриває шлях до нового старту. Ми розпочали оновлення ще пів року тому, поступово вводячи до складу молодих гравців. Це логічний процес. Настав час для нових футболістів, нових молодих зірок.

На мою думку, вони сьогодні показали, що мають великий потенціал. Вони ростимуть, ставатимуть кращими, слабкі гравці відсіються. Цей досвід потрібний, щоб мати змогу грати такі матчі. Тож нова ера дійсно почалася, але не сьогодні, а трохи раніше. Можливо, сьогодні ми бачили її символічний початок", – сказав Пушич.