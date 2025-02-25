Пушич: Шахтарю потрібні нові трансфери

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич розповів, що клуб планує підписати ще одного чи двох гравців у це зимове трансферне вікно.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ц ього разу нас покинуло багато досвідчених гравців: Степаненко, Зубков, Сікан, також Франьїч, який для свого віку мав достатньо досвіду. До нас прийшли молоді гравці – це наша філософія, це добре. Тепер маємо дуже молодий склад. Якщо говорити про трансферне вікно, то воно ще не закрилося. На мою думку, необхідно залучити ще одного або двох футболістів. Триває робота в цьому напрямі.

Це питання часу, але очевидно, що нові трансфери потрібні. Нам, як і іншим українським клубам, складно робити вхідні трансфери, умовити легіонерів приїхати в Україну через ситуацію в країні. Якщо брати до уваги все, що ми змогли зробити наразі, у нас дуже добре виходить. Хоча ми ще не закінчили. Прагнемо підсилити команду ще більше ", – сказав Пушич.

Трансферне вікно в Україні закриється 11 березня. Зауважимо, що цієї зими Шахтар зробив один з найбільших вхідних трансферів. Команду підсилив бразильський нападник Кауан Еліас.

За інформацією ЗМІ, український клуб завершив трансфер бразильця за 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами. Флуміненсе також отримає 10% від суми наступного продажу гравця.

Більше "гірники" платили лише за перехід Бернарда (25 млн євро), та Педріньо (18 млн). Раніше третім у списку був Тайсон, за якого виклали свого часу трохи понад 15 млн.