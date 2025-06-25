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Мареска: Пишаюсь тим, що Челсі вийшов у плейоф клубного ЧС

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 10:20
Мареска: Пишаюсь тим, що Челсі вийшов у плейоф клубного ЧС
Енцо Мареска
Getty images

Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився емоціями від виходу команди у плейоф клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ну турнірі беруть участь 32 команди, а зараз їх залишається вже 16. Деякі з них неодноразово брали участь у фіналі Ліги чемпіонів, як Атлетико – а зараз вони вже вдома.

Саме тому ми повинні пишатись тим, що потрапили до 16 кращих. Наступна мета – 1/4 фіналу", – розповів Мареска.

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Окрім того, наставник "синіх" прокоментував дебютний гол Ліама Делапа.

"Ми розраховуємо, що процес адаптації Ліама буде швидким. Ми знаємо його, а він знає нас, знає наші вимоги. А ще він чудовий гравець, тому все має відбутись швидко", – резюмував італієць.

У межах 1/8 фіналу КЧС лондонський колектив зустрінеться з Бенфікою Анатолія Трубіна.

Поєдинок заплановано на 28 червня – стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Раніше Мареска став одним з багатьох представників європейського футболу, які поскаржились на погодні умови США.

Клубний чемпіонат світу Челсі Енцо Мареска

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