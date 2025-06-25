Мареска: Пишаюсь тим, що Челсі вийшов у плейоф клубного ЧС

Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився емоціями від виходу команди у плейоф клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ну турнірі беруть участь 32 команди, а зараз їх залишається вже 16. Деякі з них неодноразово брали участь у фіналі Ліги чемпіонів, як Атлетико – а зараз вони вже вдома.



Саме тому ми повинні пишатись тим, що потрапили до 16 кращих. Наступна мета – 1/4 фіналу", – розповів Мареска.