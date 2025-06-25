Мареска: Пишаюсь тим, що Челсі вийшов у плейоф клубного ЧС
Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився емоціями від виходу команди у плейоф клубного чемпіонату світу.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Ну турнірі беруть участь 32 команди, а зараз їх залишається вже 16. Деякі з них неодноразово брали участь у фіналі Ліги чемпіонів, як Атлетико – а зараз вони вже вдома.
Саме тому ми повинні пишатись тим, що потрапили до 16 кращих. Наступна мета – 1/4 фіналу", – розповів Мареска.
Окрім того, наставник "синіх" прокоментував дебютний гол Ліама Делапа.
"Ми розраховуємо, що процес адаптації Ліама буде швидким. Ми знаємо його, а він знає нас, знає наші вимоги. А ще він чудовий гравець, тому все має відбутись швидко", – резюмував італієць.
У межах 1/8 фіналу КЧС лондонський колектив зустрінеться з Бенфікою Анатолія Трубіна.
Поєдинок заплановано на 28 червня – стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.
Раніше Мареска став одним з багатьох представників європейського футболу, які поскаржились на погодні умови США.