Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Лос-Анджелес зі Смоляковим не зміг переграти Фламенго, Челсі вийшов у плейоф клубного ЧС

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 07:24
Лос-Анджелес зі Смоляковим не зміг переграти Фламенго, Челсі вийшов у плейоф клубного ЧС
Кубок клубного чемпіонату світу
ФІФА

У ніч з 24 на 25 червня відбулось два матчі у межах третього туру клубного чемпіонату світу.

Так, лондонський Челсі переграв Есперанс з Тунісу та пробився до 1/8 фіналу, де зустрінеться з Бенфікою Анатолія Трубіна.

В іншому матчі ігрового вечора Лос-Анджелес не зміг грюкнути дверима та нічиєю 1:1 з Фламенго завершив свої виступи на турнірі. Українець Артем Смоляков з'явився на полі по перерві, змінивши ексфутболіста Шахтаря Марлона. 

Клубний чемпіонат світу
25 червня, 3 тур
Група D

Есперанс – Челсі 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Адарабіойо, 45+3, 0:2 – Делап, 45+5, 0:3 – Джордж, 90+7

Лос-Анджелес – Фламенго 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Буанга, 84, 1:1 – Воллес Ян, 86

Standings provided by Sofascore

Напередодні Бенфіка завдяки феноменальному Трубіну переграла Баварію, а сам українець став найкращим гравцем матчу.

Клубний чемпіонат світу Лос-Анджелес Фламенго Челсі Артем Смоляков

Клубний чемпіонат світу

Було спекотно, – Трубін стримано прокоментував перемогу Бенфіки над Баварією
Незарахований гол, стійка та феєрія Трубіна: огляд матчу Бенфіка – Баварія на клубному чемпіонаті світу
Трубін отримав другу найвищу оцінку за матч із Баварією на КЧС
Трубін став гравцем матчу Бенфіка – Баварія на клубному чемпіонаті світу
Сейви Трубіна допомогли Бенфіці перемогти Баварію та вийти у плейоф КЧС з першого місця

Останні новини