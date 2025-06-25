Лос-Анджелес зі Смоляковим не зміг переграти Фламенго, Челсі вийшов у плейоф клубного ЧС

У ніч з 24 на 25 червня відбулось два матчі у межах третього туру клубного чемпіонату світу.

Так, лондонський Челсі переграв Есперанс з Тунісу та пробився до 1/8 фіналу, де зустрінеться з Бенфікою Анатолія Трубіна.

В іншому матчі ігрового вечора Лос-Анджелес не зміг грюкнути дверима та нічиєю 1:1 з Фламенго завершив свої виступи на турнірі. Українець Артем Смоляков з'явився на полі по перерві, змінивши ексфутболіста Шахтаря Марлона.

Клубний чемпіонат світу

25 червня, 3 тур

Група D

Есперанс – Челсі 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Адарабіойо, 45+3, 0:2 – Делап, 45+5, 0:3 – Джордж, 90+7

Лос-Анджелес – Фламенго 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Буанга, 84, 1:1 – Воллес Ян, 86

Standings provided by Sofascore

Напередодні Бенфіка завдяки феноменальному Трубіну переграла Баварію, а сам українець став найкращим гравцем матчу.