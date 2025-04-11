Манчіні: Рома? Щодня мене сватають в інший клуб
Роберто Манчіні
instagram.com/mrmancini10
Відомий італійський тренер Роберто Манчіні прокоментував чутки про переговори з Ромою.
60-річного фахівця цитує OneFootball.
"Рома? Щодня мене сватають в інший клуб. Це трохи схоже на політику. У Європі багато великих клубів, подивимося, що буде далі", – заявив тренер.
Також Манчіні заперечив інформацію про те, що отримав керівну посаду в Сампдорії.
"В мене абсолютно немає жодної ролі в сьогоднішній Сампдорії. Для мене цей клуб – це щось особливе, тому в такий важкий момент я можу допомогти порадою. Я знаю президента клубу, і ми часто спілкуємося, тож якщо я можу дати йому якусь пораду, я її дам".
Останнім місцем роботи Манчіні була збірна Саудівської Аравії, звідки його звільнили в жовтні минулого року.