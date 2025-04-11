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Манчіні: Рома? Щодня мене сватають в інший клуб

Олег Дідух — 11 квітня 2025, 11:16
Манчіні: Рома? Щодня мене сватають в інший клуб
Роберто Манчіні
instagram.com/mrmancini10

Відомий італійський тренер Роберто Манчіні прокоментував чутки про переговори з Ромою.

60-річного фахівця цитує OneFootball.

"Рома? Щодня мене сватають в інший клуб. Це трохи схоже на політику. У Європі багато великих клубів, подивимося, що буде далі", – заявив тренер.

Також Манчіні заперечив інформацію про те, що отримав керівну посаду в Сампдорії.

"В мене абсолютно немає жодної ролі в сьогоднішній Сампдорії. Для мене цей клуб – це щось особливе, тому в такий важкий момент я можу допомогти порадою. Я знаю президента клубу, і ми часто спілкуємося, тож якщо я можу дати йому якусь пораду, я її дам".

Останнім місцем роботи Манчіні була збірна Саудівської Аравії, звідки його звільнили в жовтні минулого року.

Роберто Манчіні Рома Сампдорія

Роберто Манчіні

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