Манчіні: Рома? Щодня мене сватають в інший клуб

Відомий італійський тренер Роберто Манчіні прокоментував чутки про переговори з Ромою.

60-річного фахівця цитує OneFootball.

" Рома? Щодня мене сватають в інший клуб. Це трохи схоже на політику. У Європі багато великих клубів, подивимося, що буде далі " , – заявив тренер.

Також Манчіні заперечив інформацію про те, що отримав керівну посаду в Сампдорії.

" В мене абсолютно немає жодної ролі в сьогоднішній Сампдорії. Для мене цей клуб – це щось особливе, тому в такий важкий момент я можу допомогти порадою. Я знаю президента клубу, і ми часто спілкуємося, тож якщо я можу дати йому якусь пораду, я її дам " .

Останнім місцем роботи Манчіні була збірна Саудівської Аравії, звідки його звільнили в жовтні минулого року.