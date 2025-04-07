Манчіні повернеться в свій колишній клуб у якості технічного директора

Іменитий італійський тренер Роберто Манчіні стане новим директором технічного відділу свого колишнього клубу, Сампдорії.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, в керівництві Сампдорії відбудеться справжня кадрова революція. Новим головним тренером команди стане Альберіко Евані, його асистентом буде Аттіліо Ломбардо. Син Манчіні, Андреа, також отримає посаду в керівництві.

Роберто Манчіні є легендою Сампдорії, в якості гравця він виступав за генуезців з 1982 до 1997 року. У 1991 році допоміг клубу виграти своє єдине чемпіонство в історії, в 1992 році дойшов до фіналу Ліги чемпіонів. Є рекордсменом клубу як за кількістю проведених матчів (567), так і забитих голів (171).

Евані (у 1983 – 1997 роках) і Ломбардо (1989 – 1995) грали у Сампдорії разом із Манчіні. Також вони входили в тренерський штаб Манчіні, коли він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося про те, що Манчіні пропонував свої послуги збірній Бразилії.

Сампдорія наразі перебуває в скрутному становищі. Команда йде в зоні вильоту Серії В, посідаючи 18 місце з 20 команд.