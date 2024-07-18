Йоро завершує перехід у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед найближчим часом оголосить про перехід 18-річного захисника французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Оборонець пройшов другу частину медогляду перед переходом у МЮ. Для завершення трансферу не вистачає лише підпису Йоро на контракті з англійським клубом.

Напередодні клуби вже узгодили перехід за 50 млн євро та бонуси.

🚨🩺 Leny #Yoro successfully passed also the 2nd part of medical with #ManUtd made this morning.



✍️ Now, the only thing missing is the signature, expected this afternoon as @GuillermoRai_ said. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/7KQGOoSFxW — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 18, 2024

У сезоні-2023/24 Йоро зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Лілль погрожував гравцю, щоб він перейшов у Манчестер Юнайтед.