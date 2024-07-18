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Йоро завершує перехід у Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 18 липня, 19:25
Йоро завершує перехід у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед найближчим часом оголосить про перехід 18-річного захисника французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Оборонець пройшов другу частину медогляду перед переходом у МЮ. Для завершення трансферу не вистачає лише підпису Йоро на контракті з англійським клубом.

Напередодні клуби вже узгодили перехід за 50 млн євро та бонуси.

У сезоні-2023/24 Йоро зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Лілль погрожував гравцю, щоб він перейшов у Манчестер Юнайтед.

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