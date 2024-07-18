Йоро завершує перехід у Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед найближчим часом оголосить про перехід 18-річного захисника французького Лілля Лені Йоро.
Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
Оборонець пройшов другу частину медогляду перед переходом у МЮ. Для завершення трансферу не вистачає лише підпису Йоро на контракті з англійським клубом.
Напередодні клуби вже узгодили перехід за 50 млн євро та бонуси.
У сезоні-2023/24 Йоро зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 50 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Лілль погрожував гравцю, щоб він перейшов у Манчестер Юнайтед.