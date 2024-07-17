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Манчестер Юнайтед за 50 млн євро підпише 18-річного захисника Лілля

Олександр Булава — 17 липня, 20:03
Манчестер Юнайтед за 50 млн євро підпише 18-річного захисника Лілля

Манчестер Юнайтед завершує трансфер 18-річного захисника французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець підпише 5-річний контракт з англійським клубом після проходження медогляду. За інформацією джерела, клуби вже домовилися про перехід за 50 млн євро та бонуси.

У сезоні-2023/24 Йоро зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 50 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд за майже 30 млн євро перейде у Марсель.

Чемпіонат Англії, АПЛ Лілль Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Лені Йоро

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