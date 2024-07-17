Манчестер Юнайтед за 50 млн євро підпише 18-річного захисника Лілля

Манчестер Юнайтед завершує трансфер 18-річного захисника французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець підпише 5-річний контракт з англійським клубом після проходження медогляду. За інформацією джерела, клуби вже домовилися про перехід за 50 млн євро та бонуси.

🚨🔴 Leny Yoro to Manchester United, here we go! Deal in place after first part of medical completed.



More tests to follow then he’s ready to sign five year deal valid until June 2029.



Lille and Man United have all documents set for deal worth €50m plus several add-ons. pic.twitter.com/8Ziwb2JKNj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

У сезоні-2023/24 Йоро зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 50 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд за майже 30 млн євро перейде у Марсель.