Манчестер Юнайтед за 50 млн євро підпише 18-річного захисника Лілля
Манчестер Юнайтед завершує трансфер 18-річного захисника французького Лілля Лені Йоро.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гравець підпише 5-річний контракт з англійським клубом після проходження медогляду. За інформацією джерела, клуби вже домовилися про перехід за 50 млн євро та бонуси.
У сезоні-2023/24 Йоро зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 50 млн євро.
Напередодні повідомлялося, що форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд за майже 30 млн євро перейде у Марсель.