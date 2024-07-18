Лілль погрожував своєму гравцю, щоб він перейшов у Манчестер Юнайтед

Французький Лілль погрожував ігровою практикою своєму захиснику Лені Йоро, щоб він перейшов у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що Йоро мав усну домовленість з мадридським Реалом, який був впевнений у його переході. Однак "червоні дияволи" запропонували Ліллю кращі умови для клубу та 18-річного француза. До того ж чинна угода гравця з Ліллем діє до літа наступного року, що створювало ризик його переходу вільним агентом.

За інформацією джерела, сума трансферу складе 50 мільйонів євро плюс 20 мільйонів бонусами, тоді як Реал пропонував лише 30 мільйонів за центрбека.

Напередодні екстренер Шахтаря Паулу Фонсека покинув Лілль. Він очолив італійський Мілан.