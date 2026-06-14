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Трубін: Грати в АПЛ – це не мрія, а ціль, бажання

Олег Дідух — 14 червня 2026, 15:59
Трубін: Грати в АПЛ – це не мрія, а ціль, бажання
Анатолій Трубін
Getty Images

Голкіпер португальської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін підтвердив, що хотів би спробувати свої сили в АПЛ.

Слова воротаря наводить ютуб-канал Дениса Бойка.

"Я не можу сказати, що прямо це мрія, але це ціль, бажання. Тому що, можливо, це один із найскладніших за конкурентністю чемпіонат і дуже круто було б відчути свої сили, як буду виглядати й грати там. Подивимось, можливо, в майбутньому в мене буде шанс це бажання реалізувати", – заявив українець.

Нагадаємо, у ЗМІ напередодні з'явилася інформація про те, що Бенфіка хоче отримати за Трубіна щонайменше 20 мільйонів євро.

Раніше Трубін розповів, чому Бенфіці не вдалося стати чемпіонами Португалії попри 0 поразок за сезон.

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