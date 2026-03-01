Манчестер Юнайтед підготував новий контракт для Магвайра

Манчестер Юнайтед близький до продовження контракту із захисником Гаррі Магвайром.

Про це повідомляє ESPN.

Поточна угода Магвайра закінчується в червні. Переговори були позитивними, оскільки обидві сторони сподіваються, що найближчим часом їм вдасться домовитись.

Новий контракт захисника, ймовірно, буде укладений на один рік – до 2027 року та включатиме пункт про продовження ще на один сезон.

Захисник виступає за МЮ з літа 2019 року, коли перейшов з Лестера за 87 млн євро. У поточному сезоні він зіграв 19 матчів, записавши на свій рахунок забитий м'яч та асист.

Магвайр пропустить наступний матч Юнайтед проти Лідс Юнайтед на "Олд Траффорд" 13 квітня через вилучення у грі з Борнмутом (2:2).

Раніше повідомлялося, що Магвайр отримав 15 місяців умовного ув'язнення за бійку в Греції