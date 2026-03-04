Капітан Манчестер Юнайтед отримав 15 місяців умовного ув'язнення за бійку в Греції

Грецький суд виніс вирок у 15 місяців умовного покарання центральному захиснику Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайру у справі про інцидент, що стався на острові Міконос у серпні 2020 року.

Про це повідомляє Sky Sports.

Гравця визнали винним за трьома пунктами звинувачення: напад, опір під час арешту та спроба підкупу поліцейських. Сам Магвайр категорично заперечує будь-які правопорушення зі свого боку, а його команда юристів вже готує апеляцію на цей обвинувальний вирок.

Зауважимо, що Магвайра заарештували після бійки за участю його родини біля бару у 2020 році. Початковий обвинувальний вирок був анульований згідно з грецьким законодавством після призначення повторного розгляду.

Проте процес переносили аж чотири рази. Остання спроба провести суд у жовтні 2025 року зірвалася через те, що судові документи не були перекладені англійською мовою.

У нинішньому сезоні 32-центральний захисник взяв участь у 17 матчах Манчестер Юнайтед, в яких відзначився двома голами та асистом.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що керівництво "манкуніанців" запропонує Магвайру новий контракт.