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Баварія вимагає у Манчестер Юнайтед 50 млн євро за трансфер Де Лігта

Олександр Булава — 22 липня, 18:05
Баварія вимагає у Манчестер Юнайтед 50 млн євро за трансфер Де Лігта

Баварія та Манчестер Юнайтед не можуть домовитися про ціну трансферу нідерландського захисника Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Манкуніанці запропонували суму в 35 млн євро. Водночас мюнхенці вимагають 50 млн за 24-річного нідерландця та бонуси.

Наразі сторони продовжують переговори щодо трансферу гравця.

Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні він відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.

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