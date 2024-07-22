Баварія вимагає у Манчестер Юнайтед 50 млн євро за трансфер Де Лігта

Баварія та Манчестер Юнайтед не можуть домовитися про ціну трансферу нідерландського захисника Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Манкуніанці запропонували суму в 35 млн євро. Водночас мюнхенці вимагають 50 млн за 24-річного нідерландця та бонуси.

Наразі сторони продовжують переговори щодо трансферу гравця.

Manchester United offer €35 Mio for Matthijs de Ligt (24). FC Bayern has rejected the offer

❇️ FC Bayern demand €50 Mio plus add-ons

❇️ Bayern have to sell players to buy new players

❇️ Negotiations between the clubs continue@BILD_Sport @altobelli13 — Christian Falk (@cfbayern) July 22, 2024

Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні він відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що майже 60 тисяч уболівальників Баварії підписали петицію, щоб де Лігт залишився у команді.