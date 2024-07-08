Фанати Баварії підписали петицію, щоб втримати де Лігта

Майже 60 тисяч вболівальників мюнхенської Баварії підписали петицію, щоб нідерландський захисник Маттейс де Лігт залишився у команді.

Про це повідомляє SkySports.

"Ми всі хочемо, щоб Маттейс де Лігт залишився в мюнхенській Баварії! Він досить часто доводив, що є захисником світового рівня, мабуть, найкращим у нашій команді. Його недаремно визнали нашим найкращим гравцем сезону-2022/23. Крім того, у свої 24 роки він дуже молодий і має попереду довге багатообіцяльне майбутнє, в якому він може й обов’язково буде використовувати свій величезний потенціал. Попри свій молодий вік, Маттейс вже демонструє чудову зрілість і менталітет, які, безумовно, зроблять його провідним гравцем в обороні, і, ймовірно, через кілька років він навіть стане кандидатом на посаду капітана. Безумовно, допомагає те, що він вільно розмовляє англійською, німецькою та голландською мовами. У 19 років він був капітаном амстердамського Аякса до півфіналу UCL.

Продати де Лігта було б абсолютно неправильним рішенням, і ми б, безсумнівно, дуже про це пошкодували. Ось чому ми своїм голосом звертаємо увагу на те, що ми не повинні робити цю помилку!", — йдеться у петиції.