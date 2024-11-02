Завдяки вам атмосфера завжди була наелектризованою: тен Гаг уперше звернувся до вболівальників МЮ після звільнення
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг написав листа вболівальникам "червоних дияволів".
Текст звернення нідерландського фахівця наводить компанія SEG Football, яка представляє його інтереси.
"Дорогі вболівальники,
Дозвольте мені почати з подяки вам. Дякую вам за те, що ви завжди були поруч з клубом. Незалежно від того, чи це була гра на виїзді, чи важкий матч на Олд Траффорд, ваша підтримка була непохитною. Завдяки вам атмосфера на Олд Траффорд завжди була наелектризованою.
Я відчував це багато разів. На виїзних матчах це давало команді та мені неймовірне відчуття - чути, як кричалки Юнайтед поглинають стадіони суперників, незалежно від того, де проходила гра – в Англії, Європі чи під час літніх турне.
Мені завжди подобалося зустрічатися з фанатами Манчестер Юнайтед по всьому світу. Прогулянки вулицями та спілкування з фанатами в Англії, Європі, Азії, Австралії, США – ви надихали мене і випромінювали сильне почуття єдності. Це те, що робить прихильників Юнайтед такими особливими.
Я хочу подякувати вам за те, що ви подарували мені це відчуття і за вашу підтримку. Я також хочу подякувати співробітникам усіх відділів клубу за їхню непохитну підтримку і в хороші, і в погані часи.
Ми виграли два трофеї – це досягнення, які я буду пам’ятати до кінця свого життя. Звичайно, моєю мрією було поповнити клубний музей більшою кількістю трофеїв. На жаль, цій мрії прийшов кінець.
Я бажаю всім уболівальникам Манчестер Юнайтед лише успіхів, трофеїв і слави. Ваша підтримка і тепло, яке я отримав від усіх у клубі, допомогали мені відчувати себе як вдома.
Дякую вам за цю главу в моєму житті. Ерік", – написав тен Гаг.
Нагадаємо, 54-річний нідерландець провів на чолі Манчестер Юнайтед трохи більше двох сезонів. Під його керівництвом "червоні дияволи" виграли Кубок Англії та Кубок ліги.
Манкуніанці провалили старт нинішньої кампанія. Після 9 турів МЮ йде на 14 місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 11 очок. Також команда не здобула жодної перемоги у перших трьох матчах Ліги Європи.
Новим тренером Юнайтед уже призначили молодого португальського фахівця Рубена Аморіма.