Аморім став наймолодшим головним тренером МЮ з 1970 року
Рубен Аморім
Португальський фахівець Рубен Аморім встановив своєрідне досягнення, ставши наймолодшим головним тренером Манчестер Юнайтед з 1970 року.
Про це повідомив статистичний портал OptaJoe.
Він очолив МЮ у віці 39 років.
Майже 55 років тому "червоних дияволів" тренував 33-річний Вілф Макгіннесс, який недовго протримався на своїй посаді, провівши всього 82 матчі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.
Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.