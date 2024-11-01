Аморім став наймолодшим головним тренером МЮ з 1970 року

Португальський фахівець Рубен Аморім встановив своєрідне досягнення, ставши наймолодшим головним тренером Манчестер Юнайтед з 1970 року.

Про це повідомив статистичний портал OptaJoe.

Він очолив МЮ у віці 39 років.

39 - At 39 years old, Rúben Amorim is Manchester United's youngest manager since a 33-year-old Wilf McGuinness took charge of them on Boxing Day 1970 against Derby County. Baptism. pic.twitter.com/3SroEmilGu — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2024

Майже 55 років тому "червоних дияволів" тренував 33-річний Вілф Макгіннесс, який недовго протримався на своїй посаді, провівши всього 82 матчі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.