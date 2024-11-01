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Аморім став наймолодшим головним тренером МЮ з 1970 року

Олексій Мурзак — 1 листопада, 19:13
Аморім став наймолодшим головним тренером МЮ з 1970 року
Рубен Аморім

Португальський фахівець Рубен Аморім встановив своєрідне досягнення, ставши наймолодшим головним тренером Манчестер Юнайтед з 1970 року.

Про це повідомив статистичний портал OptaJoe.

Він очолив МЮ у віці 39 років.

Майже 55 років тому "червоних дияволів" тренував 33-річний Вілф Макгіннесс, який недовго протримався на своїй посаді, провівши всього 82 матчі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.

Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

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