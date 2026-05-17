Манчестер Юнайтед підтвердив відхід нідерландського захисника

Нідерландський захисник Тайрелл Маласія покине Манчестер Юнайтед після завершення терміну дії його контракту влітку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тайрелл приєднався до "червоних дияволів" з Феєноорда в липні 2022 року та загалом зіграв 49 матчів за основний склад.

Частину минулого сезону він провів в оренді в ПСВ Ейндховен і лише двічі зіграв у поточному сезоні, без результативних дій.

Напередодні Манчестер Юнайтед вдома обіграв Ноттінгем Форест та забезпечив собі третє місце за підсумками сезону-2025/26.

Напередодні нападник МЮ Расмус Гойлунн заявив, що став повноцінним гравцем Наполі.