Манчестер Юнайтед підтвердив відхід нідерландського захисника
Манчестер Юнайтед
Нідерландський захисник Тайрелл Маласія покине Манчестер Юнайтед після завершення терміну дії його контракту влітку.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Тайрелл приєднався до "червоних дияволів" з Феєноорда в липні 2022 року та загалом зіграв 49 матчів за основний склад.
Частину минулого сезону він провів в оренді в ПСВ Ейндховен і лише двічі зіграв у поточному сезоні, без результативних дій.
Напередодні Манчестер Юнайтед вдома обіграв Ноттінгем Форест та забезпечив собі третє місце за підсумками сезону-2025/26.
Напередодні нападник МЮ Расмус Гойлунн заявив, що став повноцінним гравцем Наполі.