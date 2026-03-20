Манчестер Юнайтед близький до продовження контрактів із двома гравцями

Олександр Булава — 20 березня 2026, 20:08
Манчестер Юнайтед близький до продовження контрактів з креативним півзахисником Коббі Мейну та захисником Гаррі Магвайром.

Про це повідомляє The Athletic.

"Червоні дияволи" хочуть продовжити контракт із 20-річним Мейну до літа 2031 року зі значним підвищенням зарплати. Його теперішня угода завершується влітку 2027 року.

Водночас 33-річному Магвайру запропонують угоду, яка буде розрахована на рік, з можливістю продовження ще на сезон. Чинний контракт захисника закінчиться наступного літа.

Магвайр у поточному сезоні зіграв 19 матчів, записавши на свій рахунок забитий м'яч та асист. В активі Майну 23 поєдинки, в яких він віддав три результативні передачі.

Напередодні повідомлялося, що Барселона планує продовжити оренду вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Манчестер Юнайтед

Санчо може втретє перейти в Боруссію Дортмунд
Барселона хоче продовжити оренду Рашфорда, однак МЮ наполягає на повноцінному трансфері
Руні закликав Манчестер Юнайтед призначити Карріка головним тренером на постійній основі
Ліверпуль втратив перемогу над Тоттенгемом, Манчестер Юнайтед упевнено обіграв Астон Віллу в 30 турі АПЛ
Фернандеш побив рекорд Бекхема в Манчестер Юнайтед

Останні новини