Манчестер Юнайтед близький до продовження контрактів із двома гравцями

Манчестер Юнайтед близький до продовження контрактів з креативним півзахисником Коббі Мейну та захисником Гаррі Магвайром.

Про це повідомляє The Athletic.

"Червоні дияволи" хочуть продовжити контракт із 20-річним Мейну до літа 2031 року зі значним підвищенням зарплати. Його теперішня угода завершується влітку 2027 року.

Водночас 33-річному Магвайру запропонують угоду, яка буде розрахована на рік, з можливістю продовження ще на сезон. Чинний контракт захисника закінчиться наступного літа.

Магвайр у поточному сезоні зіграв 19 матчів, записавши на свій рахунок забитий м'яч та асист. В активі Майну 23 поєдинки, в яких він віддав три результативні передачі.

