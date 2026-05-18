Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з 40-річним воротарем – інсайдер

40-річний голкіпер Манчестер Юнайтед Том Гітон продовжив з командою контракт ще на один рік.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Деталі угоди щодо зарплати наразі не розголошуються. Відомо, що контракт розрахований до червня 2027 року.

Нагадаємо, Гітон перебував у структурі Юнайтед з 2002 по 2010-й рік. Також пограв у Кардіффі, Брістолі, Бернлі та Астон Віллі. Влітку 2021-го повернувся у МЮ.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні "червоні дияволи" гарантували собі третє місце в турнірній таблиці АПЛ й вихід на наступний сезон Ліги чемпіонів.

Нещодавно Фабріціо Роман повідомляв, що головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік підписав новий контракт з клубом.