Манчестер Юнайтед з рекордом Фернандеса переграв Ноттінгем у 37 турі АПЛ

Олександр Булава — 17 травня 2026, 16:39
У неділю, 17 травня, продовжився передостанній, 37 тур Англійської Прем'єр-ліги.

У стартовій зустрічі ігрового дня Манчестер Юнайтед вдома обіграв Ноттінгем Форест – 3:2. У цьому поєдинку свій 20-й асист в сезоні оформив капітан МЮ Бруну Фернандес, за цим показником він зрівнявся з Тьєррі Анрі (сезон-2002/03) та Кевіном де Брейне (сезон-2019/20).

Чемпіонат Англії – АПЛ
37 тур, 17 травня

Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Шоу, 1:1 – 53 Морату, 2:1 – 55 Кунья, 3:1 – 76 Мбемо, 3:2 – 78 Гіббс-Вайт

17:00 Брентфорд – Крістал Пелес

17:00 Вулвергемптон – Фулгем

17:00 Евертон – Сандерленд

17:00 Лідс Юнайтед – Брайтон

19:30 Ньюкасл Юнайтед – Вест Гем Юнайтед

Нагадаємо, у стартовій грі туру Ліверпуль зазнав поразки від Астон Вілли. 

